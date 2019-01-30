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'da : 12 ölü

'da dört gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 12 kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 13:31
Suudi Arabistan'da sel: 12 ölü

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, pazar gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar ülkenin farklı bölgelerinde sel felaketine neden oldu. Sel sonucu ülke genelinde 12 kişi yaşamını yitirdi.

Haberde ayrıca, son dört gündür yürütülen çalışmalarda 271 kişinin kurtarıldığı, ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinden 137 kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Suudi Arabistan sivil savunma yetkilileri, vatandaşlara fırtına, ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

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Suudi Arabistan'da sel: 12 ölü
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