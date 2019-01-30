- Uçağı birbirine katan yolcu hostes koltuğuna bağlanarak durdurulabildi



Erhan Altıparmak

SOÇİ (İHA) - Rusya'nın Petersburg şehrinden havalanarak Antalya'ya hareket eden uçak, bir yolcunun sorun çıkarması nedeniyle Rusya'nın Soçi şehrine acil iniş yaptı. Sorunlu yolcu ise hostes koltuğuna bağlanarak zapt edilmeye çalışıldı.

Dün Rusya'nın Petersburg Havaalanı'ndan Antalya'ya gitmek üzere saat 13.30'da havalanan FV5863 uçuş numaralı Rus Havayollarına ait uçak, bir yolcunun uçağın içerisindeki yolculara sataşıp bir kadın yolcuya saldırması üzerine Soçi'ye acil iniş yaptı. Yolcu sakinleştirilmeye çalışılsa da başarılı olunamadı. Önce uçağın içerisinde bir kadın yolcuya küfürler ettiği öğrenilen yolcu, daha sonra kadına saldırdı. Bunun üzerine uçakta görevli bir güvenlik görevlisi ile hostes yolcuyu engellemeye çalıştı. 33 yaşındaki erkek yolcu, güçlükle hostes koltuğuna oturtularak emniyet kemerleriyle bağlandı. Güvenlik görevlisi, problemli yolcuyu kollarından tutarak engellemeye çalıştı. Saldırılarına koltukta da devam eden yolcu, hem güvenlik görevlisine hem hostese yumruklu saldırıda bulununca hostes eline aldığı kırmızı kemerle bağlanması için güvenlik görevlisine yardımcı olmaya çalıştı. Güvenlik görevlisi güçlükle de olsa yolcuyu koltukta tutmayı başardı.

Problemli yolcunun kontrol altına alınmasından sonra pilotun Rusya'nın Soçi şehrine indirdiği uçak, burada bir süre beklemek zorunda kaldı. Havaalanına gelen Rus polisi, sorunlu yolcuyu gözaltına aldı. İlk sorgusu havaalanında yapılan yolcunun alkollü olduğu tespit edildi. Soruşturma başlatılan olayla ilgili yolcu hakkında dava açıldı. Uçak ise Soçi'den Antalya'ya 1,5 saat sonra hareket edebildi.

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