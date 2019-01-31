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58 kişiyi ünlü olmak için katletmiş

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Giriş Tarihi: 31.1.2019
58 kişiyi ünlü olmak için katletmiş
ABD'nin Las Vegas kentindeki bir country müzik festivalinde en kanlı kitlesel saldırısına imza atan Stephen Paddock'un ünlü olmak ve bir zamanlar Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın en çok arananlar listesinde olan babasını taklit etmek için 58 kişiyi öldürdüğü açıklandı. İki yıl önce meydana gelen olay sonrasında Paddock'un amacını ve terör bağlantısı olup olmadığını araştıran FBI, bu süre içinde Paddock'un herhangi bir bağlantısı olmadığı ve yalnız hareket ettiği, öte yandan mümkün olduğunca fazla insan öldürmeyi hedeflediği sonucuna vardı. Saldırı sonrasında intihar eden 64 yaşındaki Paddock'un babasının bir zamanlar FBI'nın "En çok arananlar" listesinde olduğu ve onun izinden giderek bu katliamı işlediği tahmin ediliyor.
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58 kişiyi ünlü olmak için katletmiş
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