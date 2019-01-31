Apple, çalışanını proje hırsızlığıyla suçluyor

Gonca YAĞCI, (DHA) - Apple, altı ay içinde ikinci defa çalışanlarından birini, 'gizli proje bilgilerini çaldığı' gerekçesiyle suçladı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Apple'da çalışan Çin vatandaşı bir çalışan hakkında, şirketin gizli otonom taşıyıcı programıyla ilgili ticari bilgileri çalmaya çalıştığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

BİLGİSAYARINDA APPLE İÇİNDE ÇEKİLMİŞ YÜZE YAKIN FOTOĞRAF BULUNDU

NBC'nin Bay Area kuruluşu, Federal Suç Bürosu'daki iddianameye dayanarak, Jizhong Chen adındaki çalışanın şirketin hassas çalışma alanında fotoğraflar çekerken bir başkası tarafından görüldüğünü yazdı. İddianameye göre, Çin vatandaşı çalışanın kişisel bilgisayarında, Apple'ın fikri haklarını içeren binlerce dosya ile Apple binası içersinde çekilmiş yüze yakın fotoğraf bulundu.

Şirkette donanım geliştiricisi olarak çalışan Chen'in, Çin'e gitmeyi planladığı tarihten bir gün önce gözaltına alındığı bildirildi

Apple ise yaptığı yazılı açıklamada, şirketin güvenliğini ve gizliliğini korumada titiz davrandıklarını belirterek; konuyla ilgili olarak yetkililerle birlikte hareket ettiklerini duyurdu.

Diğer yandan geçtiğimiz yıl temmuz ayında, Apple çalışanlarından yine Çin vatandaşı Xiaolang Zhang, şirketin otonom taşıyıcı projesi ile ilgili bilgileri çaldığı suçlasıyla gözaltına alınmıştı. Zhang, Apple'ın ticari gizliliklerinin Çin'deki Xmotors'a aktarmakla suçlandı.