Azerbaycan'dan iade edilen FETÖ şüphelisi adliyede

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün Azerbaycan tarafından Türkiye'ye iade edildikten sonra Ankara'ya getirilen İbrahim E'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

İfadesi alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adalet Sarayı'na getirildi.

Örgütün Azerbaycan'da çıkan gazetesinin matbaasını işleten ve FETÖ'nün bu ülkedeki sorumlularından olan İbrahim E, geçtiğimiz günlerde iki Azerbaycanlı polis eşliğinde hava yoluyla İstanbul'a daha sonra da sorgulanmak üzere Ankara'ya gönderilmişti.