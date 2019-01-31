Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Beşinci MED7 Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiri hakkında yapılan açıklamada;

"Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve GKRY'nin katılımıyla 29 Ocak 2019 tarihinde GKRY'de düzenlenen AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Beşinci Zirvesinde kabul edilen ortak bildiride yer alan ifadeler, bazı AB ülkelerinin "Birlik dayanışması" adı altında sergiledikleri hakkaniyet ve yapıcılıktan uzak tutumun yeni bir örneğini teşkil etmektedir.

"GKRY'NİN AB ÜYELİĞİNİ İSTİSMAR ETMEYİ SÜRDÜRDÜĞÜ GÖZLER ÖNİNE SERİLMEKTEDİR"

Bildiride, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs'ta çözüm sürecine yönelik sözde çabalarının takdir edilmesi ve Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinin desteklenmesi GKRY'nin AB üyeliğini istismar etmeyi sürdürdüğünü gözler önüne sermektedir.

Unutulmamalıdır ki, 2017 yılında Kıbrıs Konferansı'nın başarısızlıkla sonuçlanmasının temel sebebi Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz, kendisini Ada'nın tek sahibi, Kıbrıs Türk halkını ise azınlık olarak gören zihniyetidir. Bildiride Kıbrıslı Türklerin Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki meşru haklarından bahsedilmemesi bu çarpık zihniyetin devam ettiğini göstermektedir.

Türkiye, Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını savunmak amacıyla gerekli adımları atma yönündeki kararlılığını korumaktadır." denildi.