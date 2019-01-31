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Guaido’dan Fas’a siyasi rüşvet

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019
Kendini ülkenin geçici başkanı ilan eden Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, Batı Sahra'yı devlet olarak tanımaktan vazgeçme karşılığında Fas'a kopuk olan ilişkilerin yeniden kurulması teklifinde bulunduğu bildirildi. Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Guaido'nun talebi üzerine Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile görüşmeler yapıldı. Fas, 2009'da ülkenin toprak bütünlüğüne saldırı ve Polisario Cephesi'ne verdiği destek nedeniyle Venezuela ile ilişkilerini kestiğini açıklamıştı.
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Guaido’dan Fas’a siyasi rüşvet
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