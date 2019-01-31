İsrail polisi Filistinli çocuğu şehit etti

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İsrail askerleri, dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te okuldan evine dönen 16 yaşındaki Semah Mübarek isimli kız çocuğunu sokak ortasında vurarak şehit etti. Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin yaralı kıza müdahale etmek için bölgeye giden Filistinli sağlık ekiplerinin olay yerine girişine izin vermediğini belirtti. İsrailli yetkililer, şehit edilen genç kızın askeri barikata yanaştığını ve İsrail askerlerini bıçakladığını iddia ettiler. İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.