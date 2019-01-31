Kanadalı bahçıvandan korkunç itiraf: 1’i Türk 8 erkeği öldürdüm

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Kanada'nınToronto kentinde bahçıvanlık yapan Bruce McArthur, 2010 ile 2017 yılları arasında 1'i Türk 8 erkeği öldürdüğünü itiraf etti. Geçen yıl ocak ayında tutuklanan 67 yaşındaki McArthur, 2 kişiyi öldürmekle suçlanmıştı. Ancak polisin yaptığı geniş çaplı araştırmalar sonucunda McArthur'un, 6 kişiyi daha öldürdüğü tespit edildi. Kentin Leaside semtindeki bir evde kurbanlara ait kalıntılar bulan polis, öldürülenlerin çoğunun 'eşcinsel köy' olarak adlandırılan Gay Village semtiyle bağlantısı olduğunu belirledi. Kalıntıların çoğunun McArthur'un bahçıvan olarak çalıştığı 53 Mallory Crescent adresindeki saksılara gömüldüğü tespit edilirken diğer kurbanların ise yakındaki bir vadiye gömüldüğü ortaya çıktı. Ayrıca McArthur'un, kurbanlarının fotoğraflarını çektiği ve onlara ait mücevher gibi bazı eşyaları sakladığı belirlendi. Polis, kurbanların cinsel saldırı ya da yasadışı alıkonulma sırasında öldüğünü kaydetti. Aralarında Selim Esen adlı bir Türk'ün de bulunduğu 8 cinayetten suçlanan seri katil McArthur, 4 Şubat'ta hâkim karşısına çıkacak. Kanada yasalarına göre McArthur, her bir cinayetin 25 yıl hapisle cezalandırılması nedeniyle 91 yaşına kadar şartlı tahliye talebinde bulunamayacak. Toplam 200 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.