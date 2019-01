Savaşın çöle sürgün ettiği hayatlar

BUGÜN NELER OLDU

SABAH, iç savaş nedeniyle acının hüküm sürdüğü Yemen'de... Ölüm korkusuyla Cevf Çölü'ne sığınan 76 bin insan, hayatta kalabilmek için müthiş bir mücadele veriyor. Uçsuz bucaksız çölde bez çadırlarda barınan sivillerde derin bir acı hâkim. Bin 200 kişi ise savaş nedeniyle meydana gelen engelleriyle mücadele ediyor. İşte çölden yardıma muhtaç insan manzaraları...7 çocuğuyla savaşın yıkımından kaçıp çöle gelen Bereket, savaşta kocasını kaybetmiş. Yırtık bir çadırda tek başına çocuklarına sahip çıkmaya çalışıyor. Ne bir eşyası ne de bir yiyeceği içeceği var. Bereket, "Savaş benden hayata dair her şeyimi aldı, kocamı aldı, evimi aldı. Artık çocuklarım için çabalıyorum" dedi. Ali Reşit ise Helak'taki evini, toprağını ve birçok hayvanını bırakıp çöle gelmiş. Dört çocuğu ve eşiyle hayata tutunmaya çalışıyor. Ali Reşit, "Çiftçiydim. Toprağım ve hayvanlarım vardı. Her şeyimi bıraktım, buralara geldim. Burada bir işim olmadığı için yardımlarla ayakta durabiliyorum. Türkiye bize çok yardım ediyor. Ancak her şeyden önemlisi ailem yanımda. Bu halimize de çok şükür diyorum" diye konuştu.Hasan Nasır ise Lûs Dağları'nın eteklerinde yaşarken savaş sebebiyle Cevf'e göç etti. Kimi kimsesi yok. Tek başına ve yaşlı. Tek bir yatağı bir kaç parça da kumaş parçasıyla bir ağacın altında yaşıyor. İnsani Yardım Vakfı (IHH), Hasan Nasır'a bir çadır yaptı. Aynı zamanda Cevf bölgesindeki birçok aileye de gıda ve barınma yardımı sağladı.Yemen'dekiiç savaşın en sert geçtiği bölgelerden Sana'ya 15 kilometre uzakta bulunan Hanik'te yaşam mücadelesi var. Sana'dan kaçanlar, dağlarla çevrili bir bölge olan Hanik'i güvenilir buluyor. Bin ailenin yaşadığı Hanik'e füze gelmesine dağların engel olacağını düşünüyor. SABAH muhabirinin çadırların arasında rastladığı mavi gözlü Cennet, fotoğraf makinesini görünce ağlıyor. Bir kaç kare fotoğraftan sonra arkasını dönüp kaçıyor. Öğretmen babası Ali Sabit, kızına "Neden ağladın?" diye soruyor. 4 yaşındaki Cennet, fotoğraf makinesini silah sanmış ve ona her doğrultulduğunda zihninde elinde silahlı birini canlandırmış. Ali Sabit "Reyme'de çalıştığım okul yıkılınca 7 kişilik ailemi de alıp buraya geldim" dedi. Hanik'teki kamplarda kalan çocuklar zamanlarını patlak bir topun peşinde koşarak geçiriyor. Yüzlerinin güldüğü tek an, hep beraber oynadıkları bu patlak top. Kampta çadırlardan yapılma okullar da var. Buradaki çocuklar içlerinde sıralar olan bu çadırlarda eğitim görmeye çalışıyor. Kampta zor durumda kalan savaş mağdurları, İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) kampta kurduğu sağlık merkezinde tedavi ediliyor.