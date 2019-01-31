Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Üçlü zirve 14 Şubat’ta Soçi’de

Üçlü zirve 14 Şubat’ta ’de

HASAN AY Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019
Üçlü zirve 14 Şubat’ta Soçi’de
Suriye'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran arasındaki dördüncü zirvenin, Rusya'nın Soçi kentinde 14 Şubat'ta yapılması planlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde gerçekleşeçek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katılacak. Zirvede ağırlıklı olarak ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, İdlib'deki gelişmeler ele alınacak. Bu arada, 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışının da Erdoğan ve Putin'in katılacağı Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'ndaki Troya Operası'nın da sahnelendiği törenle açılmasının planlandığı belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üçlü zirve 14 Şubat’ta Soçi’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN