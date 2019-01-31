Üçlü zirve 14 Şubat’ta Soçi’de

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Suriye'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran arasındaki dördüncü zirvenin, Rusya'nın Soçi kentinde 14 Şubat'ta yapılması planlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde gerçekleşeçek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katılacak. Zirvede ağırlıklı olarak ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, İdlib'deki gelişmeler ele alınacak. Bu arada, 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışının da Erdoğan ve Putin'in katılacağı Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'ndaki Troya Operası'nın da sahnelendiği törenle açılmasının planlandığı belirtildi.