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Üzerinde siyasetçilerin bulunduğu platform çöktü

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 11:02

Nijerya (DHA) - Nijerya'da bir siyasi partinin lideri ve üyelerinin kampanya yürüttükleri sırada üzerinde bulundukları platform çöktü, olayda hafif yaralananlar oldu. Demokratik Halk Partisi (PDP) üyelerinin, ülkenin kuzeybatı kesimindeki Kebbi Eyaleti'nde düzenlediği kampanya sırasında üzerinde bulundukları platform, Isah Galaudi'nin konuşmaya başladığı sırada üstündeki ağırlığa dayanamayarak çöktü. 30'dan fazla kişinin bulunduğu 1 buçuk metre yükseklikteki platformun çökmesi ile insanlar zemine düştü. Olayda bir kaç kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Yaşananlar ise kameralarca görüntülendi.

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Üzerinde siyasetçilerin bulunduğu platform çöktü
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