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Yine faciası: 30 ölü, 130 kayıp

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Giriş Tarihi: 31.1.2019
Yine göçmen faciası: 30 ölü, 130 kayıp
Doğu Afrika ülkesi Cibuti açıklarında göçmen taşıyan iki tekne alabora oldu, arama çalışmalarında 16 kişi kurtarılırken, 30 kişinin de cesedi bulundu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin açıklamasına göre teknelerin taşıdığı Afrika kökenli 130'dan fazla göçmenin hayatını kaybetmiş olmasından endişe ediliyor. Kurtarılanlardan birinin 18 yaşında olduğunu açıklayan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ilk teknede 130 kişinin bulunduğunu ancak ikinci tekneyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamadığını aktardı.
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Yine göçmen faciası: 30 ölü, 130 kayıp
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