20 yılda 2.7 milyon ağaç dikti

BUGÜN NELER OLDU

Brezilyalı fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun ülkenin Minas Gerais eyaletinde yeşil alanı arttırmak için başlattığı ormanlaştırma çalışması ağaç dikiminin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Çocukluğunda birçok canlının yaşadığı hatıralarındaki doğal yaşamı geri kazandırmak isteyen Sebastiao ve eşi Lelia, büyük ölçüde tahrip olmuş çiftliklerini canlandırmak için bir proje başlattı. 1998'de bağış toplamaya karar veren çift, 'Instituto Terra' adında bir enstitü açtı. Büyük bir çabalar sarf eden aktivist çift, bu kurum sayesinde 20 yıl boyunca 2.7 milyon ağaç dikilmesini sağladı. Ağaçların büyümesiyle birlikte çorak bir görümüne sahip bölgeler geniş bir ormanlık alana dönüştü. Ayrıca çifte ait çiftlik, Özel Doğal Miras Koruma Alanı olarak ödüllendirildi.Zaman içinde genişleyen enstitü çalışmaları sayesinde sadece Minas Gerais eyaletinde bin 500 dönümlük arazi yeniden yeşertilerek doğaya kazandırıldı. Yaban hayatı yeniden canlandıran proje sayesinde yaklaşık 172 tür bölgeye geri döndü. İnsan eliyle tahrip edilmiş alanların tekrar yeşermesiyle bölgenin hem besin bakımından zenginleşmesi hem de barınak olanağı sağlaması bölgede 33 memeli türü, 15 amfibi türü, 15 sürüngen türü ve 293 bitki türünün yeniden görülmesini sağladı.