- ABD'de büyük kriz kapıda



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Hasan Çelik

WASHINGTON (İHA) - ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi gazetecilere verdiği demeçte, mevzuatta duvar parası olmayacağını söyledi.

Başkanı Trump ile Demokratlar arasında Meksika sınırına örülmesi planlanan duvara 5,7 milyar dolar fon ayrılması konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle ABD hükümetinin 35 gün kapalı kalmasının ardından taraflar arasında anlaşmazlık halen devam ediyor.

ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi, dün düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte Başkan Donald Trump'ın yaptığı açıklamaların halkın iradesini yansıtmadığını belirtti. Pelosi, Başkan Donald Trump ile iki taraflı yapılan müzakerelerde taraflar arasında yürütülen anlaşmalarda ABD'nin güney sınır boyuna yapılması planlanan duvar inşaatı için fon aktarılmayacağını söyleyerek, "Görüşmelerimizde duvar parası yok. Hükümetin müzakereleri 10 Şubat'a kadar bitirmesi gerekiyor. Ülkeye daha fazla girişleri teknoloji ile önlemek konusunda önerileri olursa, bu tür detayları da müzakere edebiliriz" dedi.

Pelosi, "İçeride var olan sorunlar halen çözülemedi. Görüşmeleri kalıcı olarak sona erdirmek için çaba sarf ediyoruz. Trump, 2016'da seçim çalışmaları boyunca vaat ettiği duvarı yapmak istiyor" ifadelerini kaydetti.

Pelosi, sunulan tasarılarda mevcut sınır güvenliği için duvar inşaatının olması gerektiğine inanmadığını belirterek, "Başkan Trump ile Demokratlar arasında geçen hafta varılan anlaşma sonrasında 35 gün hükümetin kısmen kapatılmasını sona erdirmek üzere kabul ettiği hususları 15 Şubat tarihine uyması için tüm çalışmalarını 10 Şubat'a kadar tamlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



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