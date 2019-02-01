ABD’de kutup girdabı dondurdu

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Orta Batı eyaletlerini etkisi altına alan soğuk havadan en çok etkilenen Michigan eyaletinde 2 kişi donmuş halde bulunurken Wisconsin'de de 55 yaşında bir adam kar temizleme sırasında düştüğü yerde donarak yaşamını yitirdi. Chicago yakınlarında ise 75 yaşındaki bir adam kar temizleme aracının çarpması sonucu öldü. Illinois'de 82 yaşındaki bir adam evinin dışında hipotermi geçirerek hayatını kaybederken Indiana'da genç bir çift, buzlanan yolda yaptıkları kaza sonucu yaşamını yitirdi. Ulusal Hava Durumu Hizmetleri NWS, soğuk hava nedeniyle dışarıda 10 dakika kalınması durumunda bile soğuk ısırması yaşanabileceği ve bu nedenle zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda halkı uyardı. Uçak ve tren seferlerinin iptal edilmesine neden olan dondurucu soğuklar 250 milyon ABD'liyi etkilerken, 90 milyon kişinin yaşadığı bazı bölgelerin -17 derecenin altındaki sıcaklık seviyesini göreceği kaydedildi. Yetkililer soğuk havasıyla bilinen Chicago'da hava sıcaklığının -30 dereceye düştüğünü kaydetti. Kuzey Dakota'daki Grand Forks bölgesinde ise -54 derecelik sıcaklık kaydedildi. Ayrıca Wisconsin, Michigan ve Illinois eyaletlerinde, hatta Derin Güney adı verilen normalde daha sıcak olan Alabama ve Mississippi eyaletlerinde dondurucu hava nedeniyle acil durum ilan edildi.