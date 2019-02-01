Avrupa darbecinin yanında

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Avrupa Parlamentosu (AP), Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu tanıma kararı aldı. AP'nin Brüksel'deki "Venezuella'da durum" başlıklı oturumunda önceki gün Latin Amerika ülkesindeki gelişmeleri görüşen üyeler, dün karar tasarısını oyladı. Oylama sonucunda, "Guaido'yu Venezuela Anayasası'nın 233'üncü maddesi doğrultusunda geçici devlet başkanı olarak tanıyan" tasarı 104'e karşı 439 oyla kabul edildi. Juan Guaido ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı planlanan darbeyi New York Times gazetesine yazdığı bir makalede itiraf etti. Bu ay başında kendisini ülkenin geçici lideri ilan eden ve muhalifleri sokağa çağırarak isyan başlatan Guaido, makalede "Silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri üyeleriyle gizli toplantılarımız oldu. Ordunun Maduro'dan desteğini çekmesi hükümet değişiminde hayati önemde ve silahlı kuvvetlerin çoğunluğu, ülkenin son dönemde çektiği sancıların katlanılamaz olduğunda hemfikir" dedi. Guaido dün Tweetter'dan yaptığı bir açıklamada da Bolivarcı Ulusal Özel Harekat Polis tarafından (FAES) evine baskın düzenlendiğini ileri sürdü. Guaido, "Şu anda FAES evimde, ailemin evinde. Orada bulunan kızımın başına gelecek her şeyden Maduro sorumludur" yazdı. Ulusal basında ise olay özel kuvvetler mensubu bazı kişilerin Guaido'nun evine girmedikleri sadece yaşadığı binada bilgi topladıktan sonra ayrıldıkları bilgisi paylaşıldı. ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'daki mesajında muhalif liderin darbe girişimini destekler şekilde, "Guaido ile görüştüğünü ve devlet başkanlığını tarihi bir şekilde üstlenmesine destek verdiğini" söyledi.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, "Biz dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkesiyiz. ABD, Libya ve Irak'ta yaptığı gibi bizim petrolümüze el koymaya çalışıyor. Dünyanın en çok altın rezervi ve dünyanın dördüncü en fazla doğalgaz rezervi olan ülkesiyiz. Bize saldırmalarının sebebi büyük oranda doğal kaynak ve enerji zenginliğine sahip olmamızdır" dedi. Maduro, ABD halkını da bilinçli ve birlik olmaya çağırarak, "Latin Amerika'da bir Vietnam vakası yaşanmasına izin vermeyelim" diye konuştu.VenezuelaKurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, muhalefetin büyük gösteriler düzenleyeceği cumartesi günü için iktidar taraftarlarına yürüyüş çağrısı yaptı. Juan Guiado liderliğindeki muhalefet de yarın bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Nicolas Maduro'ya erken seçimlere gitmesi için verdiği ultimatoma destek amacıyla büyük gösteriler düzenleyecek. Muhalefet destekçileri kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun çağrısıyla dün başta başkent Caracas olmak üzere çarşamba günü sokaklara döküldü.Caracas'takigösterileri takip eden Kolombiyalı foto muhabiri Leonardo Munoz'un gözaltına alındığı haberleri gelirken; 1 İspanyol, 1 Kolombiyalı ve 2 Fransız muhabirin daha gözaltında tutulduğu, 2 Şilili muhabirin ise sınır dışı edildiği bildirildi.Guaıdo, başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından geçici başkan olarak tanınmıştı.