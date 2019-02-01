Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Avustralya'da 109 yılın en sıcak ayı ocak oldu

'da 109 yılın en sıcak ayı ocak oldu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 16:01

ANKARA (AA) - Avustralya'da ocak ayı 1910'dan bu yana en sıcak ay olarak kayıtlara geçti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avustralya'da ortalama sıcaklığın 30 dereceyi geçmesi nedeniyle Ocak 2019, 109 yılın en sıcak ayı oldu.

Avustralya Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, ocakta Adelaide kentinde ölçülen 46,6 derece ve Port Augusta kentinde ölçülen 49,5 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldığı kaydedildi.

Güney Avustralya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 16 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

Bazı eyaletlerde yetkililer halka, dışarı çıkmamaları ve fiziksel aktiviteyi en aza indirmeleri çağrısında bulunmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avustralya'da 109 yılın en sıcak ayı ocak oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN