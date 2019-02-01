Baraj kurbanları 99’a yükseldi

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Brezilya'damaden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a çıktı. Minas Gerais eyaleti Sivil Savunma Ajansı Sözcüsü Flavio Godinho, Brumadinho kentindeki atık barajının geçen cuma çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 84'ten 99'a yükseldiğini, kayıp sayısının ise 259 olduğunu belirtti. Hayatını kaybeden 84 kişiden 51'inin kimliği belirledi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının yağmur nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu ancak yağmurun su seviyesini etkilemediğini bildirdi.