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Çatıdaki karı temizlerken kayıp yola düştü

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 15:51

Rusya (DHA) – Rusya'nın başkenti Moskova'da 3 katlı binanın çatısındaki karı hiçbir güvenlik önlemi almadan temizlemeye çalışan işçi, kayıp yola düştü.
Amatör kamera tarafından görüntülenen olayda bir işçinin üç katlı binanın çatısındaki karları temizlemeye çalıştığı görülüyor. Elindeki kürekle bir miktarı karı aşağı atan işçi, üst kısma doğru yürüdüğü esnada ayağı kaydı ve yola düştü.

Yaşananlara şahit olan diğer temizlik işçileri, yere düşen adam için ambulans çağırmak yerine adamı ayağa kaldırarak yürütmeye çalıştı. Görüntünün yayınlandığı kanalda, arkadaşlarının desteği ile güçlükle ayağa kalkan adamın nereye götürüldüğünün bilinmediği vurgulandı.

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Çatıdaki karı temizlerken kayıp yola düştü
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