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askerleri sınırında 32 Filistinliyi yaraladı

İşgalci askerlerinin abluka altındaki Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "" gösterilerine müdahalesi sonucu 32 Filistinli yaralandı. Yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi edinilemezken, atılan gaz bombalarından birinin sağlık görevlisi bir Filistinli kadının yüzüne isabet ettiği öğrenildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2019 19:46 Güncelleme Tarihi: 1.2.2019 20:06
İsrail askerleri Gazze sınırında 32 Filistinliyi yaraladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin sınırında düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesinde 32 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken atılan gaz bombalarından birinin sağlık görevlisi bir Filistinli kadının yüzüne isabet ettiği kaydedildi.

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Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail askerleri Gazze sınırında 32 Filistinliyi yaraladı
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