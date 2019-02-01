Kremlin Guaido'dan mektup gelirse değerlendirecek

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Venezuela'da kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'dan mektup almadıklarını belirterek "Eğer bir mektup alırsak değerlendiririz. Ancak Guaido'yu devlet başkanı olarak tanımıyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela'da yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, Venezuela'nın altın satışıyla ilgili herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirten Peskov, "Bu konuya ilişkin bir bilgimiz yok. Ancak Venezuela altın satmak istiyorsa bu onların egemenlik hakkıdır." diye konuştu.

Guaido'nun Rusya ve Çin'e birer mektup göndererek destek istediğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Peskov, "Böyle bir mektup almadık. Eğer bir mektup alırsak değerlendiririz. Ancak Guaido'yu devlet başkanı olarak tanımıyoruz. Rusya'nın Venezuela'daki ortağı Nicolas Maduro ve onun hükümetidir." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, Venezuela'daki siyasi gelişmelerden bağımsız olarak bu ülkeyle ilişkilerini sürdüreceğine işaret eden Peskov, "Her durumda, bu ülkedeki politik duruma ilişkin gelişmelere bakılmaksızın, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin ve karşılıklı iş birliğinin devam etmesini umuyoruz." dedi.