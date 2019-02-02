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ABD'nin INF'den çekilme kararı sonrası Putin'den ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı , ABD'nin INF'yi çiğnediğini söyledi. Putin yaptığı açıklamada ülkesinin de INF Anlaşması'ndan çekildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 2.2.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 12:22
ABD'nin INF'den çekilme kararı sonrası Putin'den ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'yi çiğnediğini söyledi. Putin, ülkesinin de INF Anlaşması'ndan çekildiğini duyurdu.

Putin, INF kararının ardından ABD silahlarının denetiminin gerektiğini belirtti ve Rusya Savunma Bakanlığı ile Orta Menzilli Süpersonik Füze üretimine başlaması konusunda anlaştıklarını söyledi.

ORTA MENZİLLİ NÜKLEER KUVVETLER ANLAŞMASI NEDİR?

1987 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya atılabilen orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edildi.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyor.

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ABD'nin INF'den çekilme kararı sonrası Putin'den ilk açıklama
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