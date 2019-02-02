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'da 6 büyüklüğünde !

'da Sumatra Adası'nın batısında yer alan 'nda 6 büyüklüğünde meydana geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2019 13:29 Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 13:30
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem!

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Mentawai Adaları'nın 117 kilometre güneydoğu açıkları olan depremin, yerin 17 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin de henüz açıklama yapılmadı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem!
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