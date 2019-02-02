Şimdi moda ‘klon terlik’

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AmerikalıCuddle Clones adlı şirket, kişiye özel üretim yapan yenilikçi ve iddialı bir çalışmayla evcil hayvanınıza birebir benzeyen teklikler giymenizi sağlıyor. Şirket, kedi köpek gibi evcil hayvanların resimlerini pijamalara, tişörtlere ve yastıklara bastıran hayvan severlere 'klon terlik' gibi farklı bir alternatif sunarak büyük beğeni topluyor. Terlikle hayvan arasındaki çarpıcı benzerlik ise hem müşterileri hem de görenleri şaşırtıyor. Bunun için hayvan sahibi, çok sevdiği dostunun görünümünü ayrıntılı bir şekilde yansıtan bir fotoğrafı şirketin web sitesi üzerinden gönderiyor. 6 ila 8 hafta içinde evcil hayvanınıza birebir benzeyen pelüş terlikler evinize gönderiliyor. Sipariş bedelinin 199 dolar olduğu belirtilirken şirket, çalışmanın beğenilmemesi durumunda geri ödeme garantisi sunuyor.