‘YPG/PKK sivillere zulmediyor’

BUGÜN NELER OLDU

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'de Deyrizor ilinin doğusunda yerinden edilmiş sivillere transit geçiş iznini vermediğini, bölgedeki sivillerin hareket özgürlüğünü kısıtladığını ve kimlik belgelerine el koyduğunu bildirdi.BMMYK Sözcüsü Andrej Mahecic, Deyrizor'un doğusunda YPG/PKK ile DEAŞ'ın çatıştığı bölgede arada kalan binlerce sivilin güvenliğinden büyük endişe duyulduğunu vurguladı. Mahecic, "Suriye'nin bu bölgesindeki insani durum şu anda kritik" dedi.Haseke ilinin Irak sınırında yer alan Hol bölgesindeki kampa sadece geçen hafta 10 bin sivilin kaçtığını aktaran Mahecic, çatışmaların tırmandığı aralıktan bu yana Hol'a 23 bin sivilin kaçtığını ifade etti. Mahecic, Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezinden kaçan sivillerin soğuk altında Hol'a doğru yolculuk yaptığını ve sivillere YPG'nin engellemeleri nedeniyle yol boyunca çok az ya da hiç insani yardım yapılmadığının altını çizdi.