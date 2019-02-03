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’da bir Türk öldürüldü

Giriş Tarihi: 3.2.2019
Belçika'nın Anvers kentinde bir işletme sahibi ve müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 Türk yaralandı. Anvers Başkonsolosu Metin Girgin, yaptığı açıklamada, olay yerine anında intikal ettiğini, görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre kavganın işletme sahibi ve gençler arasında çıktığını kaydetti. Girgin, olayda 3 Türk vatandaşının yaralandığını bildirdi. Belçika basınında yer alan haberlere göre de, babaoğul oldukları belirtilen iki kişi, dün gece tartıştıkları iki Türk vatandaşına Anvers'in Brederode Caddesi'nde silahlı saldırıda bulundu. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin olayı yatıştırmaya çalışan bir Türk vatandaşı olduğu ileri sürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.
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Belçika’da bir Türk öldürüldü
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