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İşgalci sınırına metal duvar inşa edecek

Başbakanı Binyamin Netanyahu, sınırında 65 kilometre uzunluğunda metal duvar inşa etmeye başlandığını duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2019 18:51 Güncelleme Tarihi: 3.2.2019 18:53
İşgalci İsrail Gazze sınırına metal duvar inşa edecek

Netanyahu, hükümet oturumunda yaptığı ve Israel Hayom gazetesinde yer alan açıklamasında, geçen hafta sonu Gazze sınırında yerin üstünden inşa edilmeye başlanan metal duvarla Filistinlilerin İsrail'e "sızmasının" engellenmesinin amaçlandığını ifade etti.

Netanyahu, Filistinlilere hitaben, "Sükuneti korumazlarsa onlara karşı harekete geçmekte tereddüt etmeyiz." tehdidinde bulundu.

Gazeteye göre yer üstünde inşa edilecek duvar, yer altında tünellere karşı yapılan sistemin tam üzerinde, 65 kilometre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde olacak. En son teknolojiyle donatılacak duvar batı yönünde, Filistinli dalgıçların İsrail'e geçmesini engellemek için Akdeniz'de suyun altında ve üstünde inşa edilen sistemle birleştirilecek. Güney yönünde ise duvar Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanacak.

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İşgalci İsrail Gazze sınırına metal duvar inşa edecek
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