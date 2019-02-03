Maduro’dan seçim resti

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı. Maduro, Venezuela'da 2 Şubat 1999'da Hugo Chavez öncülüğünde gerçekleştirilen Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümünde Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde konuştu. Maduro, "Bu yıl içerisinde Ulusal Kurucu Meclis için yeniden parlamento seçimleri düzenlenecek. Yeni bir Ulusal Kurucu Meclisi halk seçsin diye özgür ve garanti edilmiş bir seçim düzenleyeceğiz" dedi. Nicolas Maduro, Kurucu Meclis'in yolsuzlukla mücadeleyi öngören bir yasa tasarısı hazırladığını da söyledi.Bu arada, Venezuela'da, 23 Ocak'ta ABD'nin desteği ile başlayan diplomatik ve ekonomik darbe girişimine şimdi de sosyal medya ağları dahil edildi. ABD merkezli sosyal medya sitelerinin Venezuela'nın yüzde 67 oyla seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya destek verdikleri ortaya çıktı. Rusya merkezli haber kanalı Russia Today'e göre Twitter, Maduro'ya destek veren çok sayıda hesabı askıya aldı. Haberde Twitter'ın bin 119'u Venezuela merkezli olmak üzere 2 bine yakın hesabı kapattığı belirtildi. Habere göre kapatılan hesapların büyük kısmı Maduro yanlısıydı. Twitter'dan yapılan açıklamada ise Venezuela'da "ülke içindeki kişileri hedefleyen devlet destekli etki kampanyası" yürüten hesapların kapatıldığı belirtildi. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 'rejim' olarak nitelendirdiği Maduro hükümetine son verme zamanının geldiğini ve bütün seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Pence, Maduro'ya karşı harekete geçilmesinin vaktinin geldiğini belirtti.ABD merkezli CNN International'da yayımlanan haberde Venezuela ordusundan kaçtıkları öne sürülen eski askerlerin Maduro hükümetini devirmek için ABD Başkanı Donald Trump'tan silah istedikleri kaydedildi. Ancak Rusya merkezli Russia Today kanalında yer alan haberde söz konusu askerlerin CNN'in haberindeki gibi Venezuela ordusunda hiç görev yapmadıkları hatta Venezuela'da olmadıkları ortaya çıkarıldı.