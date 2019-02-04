23 yıl sonra ülkesine döndü

BUGÜN NELER OLDU

Şili'de Augusto Pinochet diktatörlüğüne karşı mücadele eden ve helikopterle cezaevinden kaçan eski gerilla Patricio Ortiz Montenegro 23 yıllık sürgünün ardından ülkesine döndü. Komünist Partisi'nin silahlı kanadı olarak kurulan Manuel Rodriguez Yurtsever Cephesi'ne (FPMR) üye olan Montenegro, 1991'de bir polis memurunu öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası almıştı. Montenegro 1996'da cezaevi avlusuna bir helikopterden sallandırılan küfeye üç tutukluyla birlikte binerek cezaevinden kaçmıştı. Montenegro'nun cezası geçen yıl iptal edilmişti. Sığınmacı olarak yaşadığı İsviçre'den Şili'nin başkenti Santiago'ya uçan Montenegro'yu destekçileri ve yakınlarından oluşan 50 kişilik bir grup karşıladı.