Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı; Zehirlenenler var

Balıkesir Adliye binasında henüz bilinmeyen bir nedenle gaz sızıntısı meydana geldi. Olayda zehirlenenlerin olduğu belirtilirken bölgeye çok sayıda ambulans sevkedildi. Balıkesir Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı' nın olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu bildirildi

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

VALİ: 34 KİŞİ ZEHİRLENDİ! AĞIR OLANLAR VAR

Balıkesir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısından ilk belirlemelere göre 17 kişinin zehirlendiği belirtilmişti. Ancak Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Adiye binasının zemin katında bulunan yangın tüplerinden sızan karbonmonoksiz gazından şuana kadar 34 kişinin zehirlendiğini, zehirlenenlerden 4' ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, doğalgaz akışının kesildiği Adliye binasının tamamen tahliye edildiği bildirildi..