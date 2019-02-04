BUGÜN NELER OLDU

Çin'in en önemli geleneksel bayramlarından "Çunçie" (Bahar Bayramı) öncesi dünyanın en büyük iç göç hareketi başladı. Miladi takvimin yanı sıra 12 hayvanlı takvimin kullanıldığı ülkede 5 Şubat'ta "Köpek Yılı"nın bitişiyle "Domuz Yılı"na girilecek.Yeni yıl nedeniyle ülkede 5 Şubat'tan itibaren bir haftalık tatil ilan edilecek. Ancak halkın tatil öncesi ve sonrası aldığı izinle 40 günü bulan yılın en uzun tatil döneminde yaklaşık 3 milyar kişi seyahat ediyor. Bu nedenle ülkede her yıl "Çunyün" (Bahar Bayramı Trafiği) olarak adlandırılan büyük bir trafik telaşı yaşanıyor. Nüfusu 22 milyonu bulan ülkede başka şehirlerden gelen öğrenci ve göçmen işçilerin yaşadığı başkent Pekin'de de Bahar Bayramı trafiği şimdiden başladı. Tatili evinde ailesiyle birlikte geçirmek isteyen Çinliler, otobüs, tren, uçak gibi ulaşım araçlarında bilet bulmaya çalışıyor. Aşırı yoğunluk nedeniyle bilet bulamayan yolcular ise çoklu aktarma yaparak evlerine gidiyor. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Lien Veyliang yaptığı açıklamada, bu yıl 21 Ocak-1 Mart arasında 2 milyar 990 milyon seyahat yapılmasını tahmin ettiklerini bildirdi.