Esad’ın hava saldırısında hasar alan bina çöktü

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Suriye'ninHalep kentinin Selahattin semtinde cumartesi günü bir binanın çökmesi sonucu en az 11 kişi yaşamını yitirdi. Geçmişte çatışmalar nedeniyle hasar gören beş katlı binanın enkazından sadece bir çocuk kurtulabildi. Çöken beş katlı bina, ülkenin altyapısının durumunu tekrardan gündeme getirdi. Fransız haber ajansı AFP, aynı mahallede çökmek üzere olan çok sayıda bina olduğunu duyururken, Birleşmiş Milletler'in 2017'de çektiği uydu görüntüleri kentte 35 binden fazla yapının hasarlı olduğunu ortaya koymuştu.Rejim güçleri ile İran destekli terörist grupların İdlik bölgesindeki yerleşimlere düzenledikleri saldırılarda da 2 sivilin öldüğü belirtildi.Öte yandan ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye ordusuna ait bir top sistemine hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Sputnik'e konuşan Suriyeli bir askeri kaynak, pazartesi sabah 00.30 sularında meydana gelen saldırıda Fırat'ın batısında Suriye-İran sınırında yer alan Ebu Kemal ilçesinin El Sukkariya yerleşiminde konuşlu top sisteminin hedef alındığını kaydetti. Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, saldırının meşru müdafaa olduğunu savundu.