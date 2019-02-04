Fransız hastaya ötanazi hakkı çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'yı ikiye bölen ve 10 yıldan uzun süredir devam eden ötanazi davasına idari mahkeme son noktayı koydu. Eylül 2008'den beri komada olan Vincent Lambert'in yaşam destek ünitesinin kesilerek, 43 yaşındaki hastanın ölmesine izin verilmesi kararlaştırıldı. 29 Eylül 2008'de Lambert geçirdiği bir kaza sonrası komaya girdi. Hastanın bilincinin en düşük seviyeye düştüğünü teşhis eden hastane, Lambert'in eşinin de onayını alarak 2013'te tedaviye son verdi. Ancak Lambert'in anne-babası buna itiraz ederek yasal yollarla oğlunun yeniden tedavi olmasını istemişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden davada son olarak idari mahkeme 31 Ocak'ta tedavinin durdurulması kararını verdi.