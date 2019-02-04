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'da felaketi: 1 ölü, 8 yaralı

'ın 17 eyaletinde 48 saat içinde meydana gelen ve kar fırtınasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 10:12

Fars Haber Ajansı'na konuşan İran Arama ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Murtaza Selimi, Hürmüzgan eyaletinde bir kişinin otomobilinde seyir halindeyken sele kapılarak hayatını kaybettiğini belirtti.

Selimi, "Hürmüzgan, Mazendaran, Gilan, Kermanşah, Kürdistan, Kazvin, Fars, Sistan-Beluçistan, Simnan, Zencan, Huzistan, Güney ve Kuzey Horasan, Tahran, Erdebil, İsfahan, Doğu Azerbaycan eyaletlerinde 48 saat içinde meydana gelen sel felaketi ve kar fırtınasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

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İran'da sel felaketi: 1 ölü, 8 yaralı
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