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ve İngiltere, 'yu resmen tanıdı

hükümeti, Ulusal Meclis Başkanı 'yu "geçici devlet başkanı" olarak resmen tanıdıklarını açıkladı.Ardından İngiltere, Juan Guaido'yu "güvenilir seçimler yapılana kadar" Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 12:48
İspanya ve İngiltere, Juan Guadio'yu resmen tanıdı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "İspanya hükümeti, Juan Guaido'yu Venezuela geçici devlet başkanı olarak resmen tanıyor." dedi.

Sanchez, Başbakanlık konutu Moncloa'da soru almadan basına yaptığı açıklamada, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmesini İspanya hükümeti olarak resmen tanıdığını duyurdu.

İspanya Başbakanı ayrıca, Venezuela'nın devlet başkanı olarak Juan Guaido'nun tanınması için ilerleyen saatlerde Avrupa Birliği'ndeki (AB) ve Latin Amerika ülkelerindeki mevkidaşları ile görüşmeler yapacağını belirtti.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA

Ardından İngiltere, Juan Guaido'yu "güvenilir seçimler yapılana kadar" Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.

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İspanya ve İngiltere, Juan Guadio'yu resmen tanıdı
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