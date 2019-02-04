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Kızının saçlarına döküp yıkadı! Sebebi sonradan anlaşıldı

Ünlü aile Jess paylaştığı bir fotoğrafla olay oldu. Kızının saçlarını ile yıkayan Roberts; paylaşımında "İşte her sarışının yaz tatili böyle biter!" dedi. Roberts'in kızının saçlarına ketçabı boca etmesinin nedenis ise...

Giriş Tarihi: 4.2.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 11:08
Kızının saçlarına ketçap döküp yıkadı! Sebebi sonradan anlaşıldı

Ünlü aile bloggerı Jess paylaştığı bir fotoğrafla olay oldu. Ünlü Jess Roberts, kızının saçlarına domatesli ketçapı boca etti.

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Kızının saçlarına ketçap döküp yıkadı! Sebebi sonradan anlaşıldı
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