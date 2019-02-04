Kızının saçlarına ketçap döküp yıkadı! Sebebi sonradan anlaşıldı
Ünlü aile blogger Jess Roberts paylaştığı bir fotoğrafla olay oldu. Kızının saçlarını ketçap ile yıkayan Roberts; paylaşımında "İşte her sarışının yaz tatili böyle biter!" dedi. Roberts'in kızının saçlarına ketçabı boca etmesinin nedenis ise...
Giriş Tarihi: 4.2.2019 10:58Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 11:08
Ünlü aile bloggerı Jess Roberts paylaştığı bir fotoğrafla olay oldu. Ünlü blogger Jess Roberts, kızının saçlarına domatesli ketçapı boca etti.