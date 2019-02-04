Konya'da hırsızlık şebekesine operasyon: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde meydana gelen ve failleri tespit edilemeyen hırsızlık olaylarına yönelik Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olayına karışan şahısların Adana ilinden geldikleri ve Ereğli ilçesinde ev tutarak, hırsızlık olaylarından elde ettikleri malzemeleri burada tuttukları öğrenildi. Bunun üzerine polis ekiplerince, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki apartman dairesine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında evde yapılan aramada, silah, tüfek, kuru sıkı tabanca, televizyon, nakit para, ziynet eşyası başta olmak üzere çok sayıda çeşitli ev eşyası ele geçirildi.

TESPİT EDİLDİLER

Evde bulunan 2 kişinin kimliğini kontrol eden polis, kimliklerin sahte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahısların gerçek kimliğini belirleyen polis, şüphelilerin çok sayıda suçtan arandıklarını ve zanlılardan birinin hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 2 ay hapis cezasının olduğunu ortaya çıkardı. Çalışmalarını derinleştiren polis, Adana polisiyle yaptığı işbirliği sonucunda hırsızlık üyelerinin Adana bağlantıları ile ilgili de çalışma yapılmasını sağladı. Yapılan çalışmalar kapsamında 5'i Ereğli ilçe merkezinde, 3'ü Adana merkezde olmak üzere 8 hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı eşyalar sahiplerinin tespiti için emniyete götürüldü. Hırsızlık şebekesinin çökertilmesiyle 14 ayrı hırsızlık olayı da çözülmüş oldu.