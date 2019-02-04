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yazdı: "Trump yönetimi yeni bir Vietnam felaketinin hazırlığını yapıyor"

bugünkü yazısında Trump’un Venezuela’ya müdahale açıklamalarını değerlendirdi. Barlas, “Ve akıl dışılığın dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücünü başarısızlıktan başarısızlığa sürüklemesini hayretler içinde izliyorsunuz.” dedi ve ekledi: “Afganistan'da Sovyetler'e karşı besledikleri El Kaidesonra bunların 'unu vurmadı mı?”

Giriş Tarihi: 4.2.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 10:25
Mehmet Barlas yazdı: Trump yönetimi yeni bir Vietnam felaketinin hazırlığını yapıyor

MEHMET BARLAS'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Böyle bir şey görülmemiş değildir ama yine de ilk defa oluyormuş gibi şaşırtıyor insanı... Venezuela'daki durumdan yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsız bir ülkeye yaptığı müdahaleden söz ediyorum.

Bolton'un hezeyanı
Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton'un dün Twitter'dan yayımladığı mesajı okumadınız mı? Bolton, Venezuela ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, Amerika'nınVenezuela Başkanı olarak tanıdığı Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yaptı.

Olacak şey mi?
Düşünebiliyor musunuz? Bir gün bir Amerikalı yetkili sizin ordunuzun subaylarına çağrı yaparak "Darbe zamanı geldi" deseydi ne yapardınız? Gerçi bizdeki askeri darbeyi "Bizim çocuklar yapmış" diyerek karşılayan Washingtonlular'ı görmedik değil ama, yine de şok yaratıyor insanda bu tür davranışlar. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin mimarı FETÖ'nün hala nasıl Amerika'da üslenebildiğini anlamak kolay mı sanki?

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Mehmet Barlas yazdı: "Trump yönetimi yeni bir Vietnam felaketinin hazırlığını yapıyor"
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