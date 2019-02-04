Tren raydan çıktı: 7 ölü 29 yaralı

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Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 29 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yetkililer, Yeni Delhi yönünde hareket eden trenin Patna kentinin 30 kilometre kuzeyinde kaza yaptığını ve 9 vagonun raylardan çıkarak yan yattığını kaydetti. Sebebi henüz belirlenemeyen kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın raylarda yaşanan bir kırılma nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Ülkede, tren hatların eskiliği, bakımsızlığı, sinyalizasyon ve iletişim sorunları nedeniyle sık sık tren kazası yaşanıyor.