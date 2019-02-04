Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > "Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor"

"Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor"

Başkanı 'ın, 'daki günlük programının yaklaşık yüzde 60'ını "özel zaman" olarak değerlendirdiği iddia edildi. Amerikan Axios haber sitesince Trump'ın 06.00 civarında kalkmasına rağmen 11.00'e kadar ofise gelmediği ileri sürüldü

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 23:26 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 23:37
Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor

Beyaz Saray'da çalışan bir yetkili, Trump'ın son 3 ayı kapsayan günlük programını ABD medyasına sızdırdı.

Söz konusu programı yayımlayan Amerikan Axios haber sitesinin iddiasına göre her gün 08.00-11.00 saatlerinde Oval Ofis'te günlük brifinglere katılması gereken Trump, 06.00 civarında kalkmasına rağmen 11.00'e kadar ofise gelmiyor.

İşte ABD Başkanı Trump'ın birbirinden ilginç şaşkına çeviren gafları...

Her sabah Beyaz Saray'ın ikamet kısmında yaklaşık 5 saat "özel zaman" geçiren Trump, bu süre içinde televizyon izliyor, gazete okuyor, Twitter'da vakit geçiriyor ve bazı kişiler ile telefon görüşmeleri yapıyor.

Programdaki "özel zaman" maddesi ise Trump rutin başkanlık programından çok sıkıldığı için eski Özel Kalem Müdürü John Kelly tarafından eklendi.

Trump'ın bu sözleri çok konuşulacak! Beyaz Saray'dan itiraflar...

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, habere ilişkin Axios'a yazılı açıklama gönderdi.

Açıklamada, Trump'ın "özel zaman" kapsamında geçirdiği vakitleri oldukça verimli şekilde kullandığını belirten Sanders, "Başkan Trump, öncekilerden farklı bir liderlik stiline sahip ve sonuçlar da bunu gösteriyor. Bu vakitler, ortalama gününün çoğunu planlanmış toplantılarda, etkinliklerde ve çağrılarda geçiren Başkan Trump'ın, modern tarihin en üretken başkanı olmasına yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN