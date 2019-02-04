'Türkleri gördüğüm zaman bu dünyanın hala iyi olduğunu hissediyordum'

Beşşar Esed rejiminin saldırılarında bacağını, babasını ve kardeşlerini kaybetmesine rağmen kamplarda gönüllü öğretmenlik yapan Fida Hasan, Türk kuruluşların desteğiyle protezine kavuştu.

23 yaşındaki Hasan, rejim güçlerinin dört yıl önce düzenlediği hava saldırısında bir bacağını, babasını ve kardeşlerini kaybetti.

Eşinin çocuklarını alarak terk ettiği Hasan, Türkiye sınırında yerinden edilmiş sivillerin sığındığı kamplarda gönüllü öğretmenlik yapıyordu.

Türk yardım kuruluşu Uluslararası Doktorlar Derneğinin (AID) yaklaşık bir yıl önce protezi için çalışmalar başlattığı Hasan, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt Beyt-ül Zekat kurumunun da desteğiyle protez bacağına kavuştu.

TRT Belgesel'in 2 Şubat'ta hikayesini yayınladığı Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Füze hayatımızı tahrip etti. Saldırı sonucu kardeşlerim ve babam şehit oldular. Bende sağ bacağımı kaybettim." dedi.

Saldırıda kolunun ve sol bacağının kırıldığını belirten Hasan, "Karnımdan ve karaciğerimden yaralandım ve ameliyat oldum. Kampa geldikten sonra çok zor günler geçirdim. Kalacak çadır bile bulamadım. Kimse bana yardım etmiyordu. Yanımda kimse yoktu, tek başına yaşamak çok zordu. Gerçekten çok zordu." ifadelerini kullandı.

Hasan, İHH'nin kendisini Türkiye'ye getirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Birkaç ameliyat geçirerek 9 ay kaldım. Benim durumum çok kötüydü. Sadece 33 kiloydum. AID Uluslararası Doktorlar Derneği ile protezimin yapılması için Suriye'de bir merkezde buluşuyorduk. Beni tedavi ediyorlardı. Doktorlar bana çok iyi baktılar. Farklı bir milletten olmalarına rağmen benim ailem gibi oldular. Onlardan çok memnun oldum. Durumum düzeldi. İHH İnsani Yardım Vakfı ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği benim hayalimi gerçekleştirdiler. Onlar için ancak dua edebilirim. Allah onlardan razı olsun. Her zaman bu memnuniyet kalbimde kalacak. Beni yalnız bırakmadıkları için onlara çok teşekkür ediyorum."

"TÜRKLERİ GÖRDÜĞÜM ZAMAN BU DÜNYANIN HALA İYİ OLDUĞUNU HİSSEDİYORDUM"

Türkiye'de tedavi olduğu dönemde gördüklerinden çok etkilendiğini dile getiren Hasan, şöyle konuştu:

"Türk milleti çok güler yüzlü ve iyiler. Türkiye'de çok güzel bir 9 ay geçirdim. Sokakta beni gören insanlar bana yardım ediyordu çünkü ben o zaman tekerlekli sandalye ile yaşıyordum. Allah'a şükür. Türkleri gördüğüm zaman bu dünyanın hala iyi olduğunu hissediyordum. Hayatımın sonuna kadar onlardan memnun kalacağım."

SURİYE'DE PROTEZE İHTİYAÇ DUYAN YAKLAŞIK 100 BİN ENGELLİ MEVCUT

Suriye'de iç savaşın başından bu yana uzuv kaybı yaşamış ve protez ihtiyacı olan yaklaşık 100 bin engelli olduğunu tespit ettiklerini aktaran Yurtseven, şöyle devam etti:

"Bu tespit kaba bir tespittir. Zira savaş şartlarında kesin rakamlara ulaşmak oldukça zor. Uluslararası Doktorlar Derneği olarak İstanbul, Şanlıurfa ve Reyhanlı'da olmak üzere şu anda üç yüksek teknolojili protez merkezimizde 3D teknoloji kullanarak protezler üreterek insanlara yardım eli uzatıyoruz. Ayrıca 4. merkezimizin faaliyetini, Suriye içinde Cerablus'ta başlatıyoruz. Elbette bütün bunları bağışçılarımız, destekçilerimiz ve partnerlerimizle omuz omuza hayata geçiriyoruz. Protez ve ortez projesini 'Hayaller Gerçek Olsun' sloganıyla küresel bir proje haline getirmek için harekete geçmiş bulunuyoruz. Öncelikle Somali'nin başkenti Mogadişu'da, sonrasında Yemen ve Afganistan'da kalıcı protez merkezleri kuracağız. Bu merkezlerde hem protez üreterek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hem de bu ülkelerde protez konusunda uzman çalışanlar eğiterek yetiştirmeyi amaçlıyoruz."

Yüksek Teknolojili Protez Ortez Yapım ve Uygulama Projesi Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar Tatar da Hasan'ın merkeze geldiğinde oldukça ürkek olduğunu ancak zaman içerisinde sorunlar halledilerek protez takıldığında çok mutlu bir insana dönüştüğünü ifade etti.

AID Uluslararası Doktorlar Derneği Genel Başkanı Uzm. Dr. Mevlit Yurtseven de dernek olarak en temel hedeflerinin uzuv kaybı yaşamış kişilerin hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Yurtseven, "Protez teslimini yapmamız sonrasında Fida'nın sevincini, gözlerindeki ışıltıyı görmek bizim en büyük kazancımızdır. Protez Ortez Projesi, 'Hayaller Gerçek Olsun' sloganıyla global bir projeye dönüşecek." ifadelerini kullandı.