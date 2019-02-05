Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi: İttifakımızı güçlendireceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Venezuela'da halk ve kendisini destekleyen askerlerle birlikte ABD ve Avrupa'nın desteği ile yürütülen darbe girişimine karşı duran Devlet Başkanı Nicolas Maduro, tüm tehditlere rağmen direnişini sürdürüyor. Son yapılan seçimleri yüzde 67 ile kazanan Maduro, İspanyol televizyon kanalına konuştu. Maduro canlı yayınlanan röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Türkiye ile ittifakımızı; ekonomik, ticari, finansal ve teknolojik açıdan güçlendirmeye devam edeceğiz" mesajını gönderdi. Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de"Her zaman söylediğim gibi, arkadaşlığı ve desteği için teşekkürler" mesajını iletti.Maduro, muhalefet lideri Juan Guaido'nun 23 Ocak'ta yaptığı ve ülkedeki krizi başlatan çağrısı sonrasında ülkeden ayrılmayı düşünüp düşünmediği hakkında sorulan soruya, "Ülkemiz için iyi olan şey anayasamıza saygılı olmak. Ben öncelikle bunu yapıyorum. Anayasaya saygı duymaya ve uygulamaya yemin ettim. Bu benim görevim" ifadelerini kullandı.Dünyadaki en büyük güçler tarafından tehdit edilmenin binlerce masum Venezuelalının hayatıyla ödenecek sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Maduro, "Avrupa Birliği neden dünyadaki bir başka ülkeye devlet başkanı seçimlerini tekrar etmeleri gerektiğini söylemiyor?" dedi. AB'nin, Mayıs 2018'de kazandığı devlet başkanlığı seçimlerinin verilerini tartışması konusunda ise Maduro, "Seçim olmasını reddetmiyorum ki, 2024'te zaten seçim var. Avrupa'nın Venezuela hakkında söylediklerini umursamıyoruz. İşsizlik ya da göç gibi sorunlarıyla ilgilenen Avrupa önce kendi içine baksın" değerlendirmesinde bulundu.Maduro canlı yayında sunucuya "Guaido'nun telefon numarası var, sakıncası yoksa arayacağım. Açarsa konuşacağım" dedi. Muhalefet lideri Guaido cevap vermeyince, mesaj bırakan Maduro, "Ne yaptığını iyi düşün. Gençsin. Yıllardır bu ülke için mücadele ediyorum. Ülkeye daha fazla zarar verme. Darbe stratejisini terk et. Kimsenin seçmediği bir başkanlığı taklit etme. Eğer bir şeye katkıda bulunmak istersen. Oturur yüz yüze masada konuşuruz" şeklinde konuştu.Avrupa ülkeleri, Venezuela'da Nicolas Maduro hükümetine karşı adeta darbe sırasına girdi. Avrupa Birliği (AB), Maduro'yu "seçim ilan etmemesi halinde kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanımakla" tehdit etmişti. AB'nin Maduro'ya verdiği süre dün son buldu. İspanya, Fransa, Çekya, İngiltere, Portekiz, Danimarka, İsveç, Avusturya, Letonya ve Litvanya gibi ülkeler Guaido'yu ülkenin lideri olarak tanıdıklarını açıklarken, İtalya, AB ülkelerinin kararını desteklemedi. Maduro ise önceki akşam "Ültimatomlara boyun eğmeyiz" dedi ve erken seçime gidilmeyeceğini söyledi. Maduro, "Seçimler 2024'te yapılacak. Avrupa'nın ne dediği umurumuzda değil" dedi.