Malezya'da bebekleriyle tehlikeli gösteri yapan Rus çifte gözaltı!

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un turistik merkezlerinden Bukit Bintang meydanında sokak gösterisi yapan 27 ve 28 yaşlarındaki Rus çift, 4 aylık bebeklerini ayaklarından tutup hızlıca sallayarak gösteri yaparken görüntülendi.

Gösteriye şahit olanlardan bazıları, bebeğin hayatının tehlikeye atıldığını düşünerek durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, Rus çifti gözaltına aldı. İsimleri açıklanmayan çiftin, geçen hafta Tayland'dan Malezya'ya geçiş yaptığı belirtildi. Rus çiftin tehlikeli gösterisine ait 1 buçuk dakikalık video, sosyal medyada tepkilerle karşılandı.