Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Malezya'da bebekleriyle tehlikeli gösteri yapan Rus çifte gözaltı!

'da bebekleriyle tehlikeli gösteri yapan Rus çifte gözaltı!

'nın başkenti 'da , bebekleriyle tehlikeli sokak gösterisi yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 10:51

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un turistik merkezlerinden Bukit Bintang meydanında sokak gösterisi yapan 27 ve 28 yaşlarındaki Rus çift, 4 aylık bebeklerini ayaklarından tutup hızlıca sallayarak gösteri yaparken görüntülendi.

Gösteriye şahit olanlardan bazıları, bebeğin hayatının tehlikeye atıldığını düşünerek durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, Rus çifti gözaltına aldı. İsimleri açıklanmayan çiftin, geçen hafta Tayland'dan Malezya'ya geçiş yaptığı belirtildi. Rus çiftin tehlikeli gösterisine ait 1 buçuk dakikalık video, sosyal medyada tepkilerle karşılandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Malezya'da bebekleriyle tehlikeli gösteri yapan Rus çifte gözaltı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN