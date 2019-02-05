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Meclis Başkanvekili Şentop Makedonya’da

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Prof. Dr. , Makedonya’daki Uluslararası Balkan Üniversitesi’ni ziyaret etti.

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 10:47
Meclis Başkanvekili Şentop Makedonya’da

Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat'ın vefat eden annesinin cenaze törenine katılmak amacıyla Makedonya'ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Üniversitenin akademik çalışmaları ve yakın bir süre sonra hayata geçirilmesi beklenen çift diploma projesi hakkında bilgi alan Şentop, üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem ile yeni kampüs binasını gezdi.

2006'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kar amacı gütmeyen vakıf üniversitesi kapsamında kurulan Uluslararası Balkan Üniversitesi bölgenin en iyi üniversitesi olma yolunda hızla ilerlemeye devam ediyor.

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Meclis Başkanvekili Şentop Makedonya’da
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