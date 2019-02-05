Osmanlı torunu El Salvador’a başkan oluyor

BUGÜN NELER OLDU

Ataları Filistin topraklarından Osmanlı pasaportu ile Orta Amerika'ya göçen 38 yaşındaki Nayip Bukele, El Salvador'un yeni devlet başkanı oluyor. Sağ görüşlü Ulusal Birlik İttifakı'nın (GANA) adayı Nayib Bukele hafta sonunda gerçekleştirilen seçimlerde geçerli oyların 360 bin 626'sını alıp ilk turun en fazla oy alan ismi oldu. Bukele'nin 10 Mart'ta yapılacak ikinci turda en yüksek oyu alarak devlet başkanı seçilmesi bekleniyor. Pek çok Bukele taraftarı pazar günü oy vermeye Arap kıyafetiyle gitti. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla aynı kıyafetlerle sevinç gösterileri düzenlendi. Bukele daha önce ülkenin başkenti San Salvador'un belediye başkanlığını yürütüyordu.