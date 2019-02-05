Suudi Arabistan ve BAE, ABD silahlarını El Kaide'ye satıyor

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ABD'den satın aldığı silahları, Yemen'de El Kaide bağlantılı gruplara ve kabilelere sattığı ortaya çıktı.

bağlı kalma sözüne karşılık...

ABD merkezli uluslararası haber kanalı CNN'in Yemen için hazırladığı bir dosyada Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ABD'den satın aldığı silahları, Yemen'de El Kaide bağlantılı gruplara ve kabilelere, kendilerine bağlı kalma sözü karşılığında sattığı ortaya çıktı. ABD merkezli haber kanalının Pentagon'dan bir yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre ise ABD'de de Suudi Arabistan ve BAE'nin ABD silahlarını Yemen'e sızdırma ve satmasıyla ilgili soruşturma yapıldığı aktarıldı.

Ağustos ayında yine ABD merkezli uluslararası Haber Ajansı Associated Press (AP) tarafından yapılan bir haberde ise, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin Yemen'deki El Kaide mensupları ile gizli anlaşmalar imzaladığı iddia edilmişti.