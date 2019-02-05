Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Ünlü model kiracısı tarafından tecavüz edilip küvette...

kiracısı tarafından edilip küvette...

Kan donduran olayında detaylar belli olmaya başladı. Gazeteye ilan vererek kiracı arayan 20 yaşındaki genç kadının cesedi evinin banyosunda bulunmuştu. Polis ekiplerinin korkunç cinayeti araştırması sonucunda dehşet detaylar ürpertti. Evine kiracı arayan kadına gelen bir kişinin tecavüz edip öldürdüğü ortaya çıktı. İşte kan donduran detaylar...

Giriş Tarihi: 5.2.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 10:55
Ünlü model kiracısı tarafından tecavüz edilip küvette...

'nın Orenburg şehrinde 20 yaşındaki model 'nın evini kiralamaya gelen adam tarafından vahşice katledildi. Evi kiralamaya gelen adam cinayeti itiraf etti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü model kiracısı tarafından tecavüz edilip küvette...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN