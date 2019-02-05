Ünlü model kiracısı tarafından tecavüz edilip küvette...

Kan donduran tecavüz olayında detaylar belli olmaya başladı. Gazeteye ilan vererek kiracı arayan 20 yaşındaki genç kadının cesedi evinin banyosunda bulunmuştu. Polis ekiplerinin korkunç cinayeti araştırması sonucunda dehşet detaylar ürpertti. Evine kiracı arayan kadına gelen bir kişinin tecavüz edip öldürdüğü ortaya çıktı. İşte kan donduran detaylar...
Giriş Tarihi: 5.2.2019 10:43Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 10:55
Rusya'nın Orenburg şehrinde 20 yaşındaki model Karina Shankina'nın evini kiralamaya gelen adam tarafından vahşice katledildi. Evi kiralamaya gelen adam cinayeti itiraf etti.