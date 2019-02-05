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'da için karşıtı gösteri

'ın başkenti Atina'da, 'daki siyasi krize ilişkin karşıtı gösteri düzenlendi. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) gençlik örgütünün çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, Atina'daki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 23:19 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 23:19
Yunanistan'da Venezuela için ABD karşıtı gösteri

"ABD cuntadır, NATO savaştır" ve "Venezuela'da emperyalist müdahaleye hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Venezuela halkının yanındayız" şeklinde slogan attı. Göstericiler daha sonra Avrupa Birliği (AB) ofislerinin bulunduğu binaya yürüdü.

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Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

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Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Son olarak başta İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri de Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

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Yunanistan'da Venezuela için ABD karşıtı gösteri
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