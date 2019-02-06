6.5 milyon € değerindeki kayıp kraliyet tacı çöplükte bulundu!

İsveç'te 6 ay önce müzeden çalınan kraliyet tacı ve mücevherleri bulundu. Stockholm Emniyet Müdürlüğü kayıp tacın şehrin kenar mahallerinden birinin çöplüğünde bulunduğunu açıkladı. Ancak Emniyet yetkilileri, mücevherlerin incelendiğini, sahte olup olmadıklarının araştırılacağının altını çizdi.

Stockholm savcılığından yapılan açıklamada ise, hırsızlık olayından hemen sonra yakalanan 22 yaşındaki şüphelinin tutukluluğunun sürdüğünü ve diğer hırsızlarında yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.